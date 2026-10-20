Жителям Карелии предложили задать вопросы о службе в Росгвардии

В Карелии пройдет прямая линия Росгвардии

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Управление Росгвардии по Карелии анонсировало проведение прямой линии, посвященной вопросам службы в ведомстве и не только.

Жителям Карелии предложили задать вопросы о поступлении на службу в подразделения Росгвардии, приеме на военную службу по контракту и поступлении в ведомственные высшие учебные заведения.

Кроме того, представители ведомства расскажут о социальных гарантиях и льготах, предусмотренных для военнослужащих.

Звонки будут приниматься 22 октября с 11 до 12 часов.

Ранее стало известно об акции, которую судебные приставы проведут на железнодорожном вокзале в Петрозаводске.