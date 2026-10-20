Перейти к основному содержанию
20 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

Жителям Карелии предложили задать вопросы о службе в Росгвардии

В Карелии пройдет прямая линия Росгвардии
телефонная трубка стационарного телефона
Фото создано с помощью Алиса AI

Управление Росгвардии по Карелии анонсировало проведение прямой линии, посвященной вопросам службы в ведомстве и не только. 

Жителям Карелии предложили задать вопросы о поступлении на службу в подразделения Росгвардии, приеме на военную службу по контракту и поступлении в ведомственные высшие учебные заведения.

Кроме того, представители ведомства расскажут о социальных гарантиях и льготах, предусмотренных для военнослужащих.

Звонки будут приниматься 22 октября с 11 до 12 часов. 

Ранее стало известно об акции, которую судебные приставы проведут на железнодорожном вокзале в Петрозаводске.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Парк на берегу Онего благоустраивают в Петрозаводске

Метки