Продукты «без сахара» вызывают бурю в кишечнике

Врач рекомендовала сократить сахар в рационе, а не искать идеальный подсластитель

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Россиян предупредили о скрытой опасности продуктов «без сахара». Увлечение подобными продуктами может привести к диарее и вздутию.

Подсластители в продуктах влияют на состояние ЖКТ. Гастроэнтеролог в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что часто реакцию со стороны кишечника вызывают сорбит, ксилит и мальтит. Эти вещества перевариваются не полностью, притягивают воду в кишечник, у чувствительных людей провоцируют вздутие, газообразование и диарею.

Стевия и сукралоза у некоторых тоже вызывает вздутие, газообразование или дискомфорт. Эритрит обычно переносится легче, но и он подойдет не всем.

Один напиток с маркировкой «без сахара» навряд ли навредит, но если их употреблять каждый день, то могут начаться проблемы. Врач рекомендует сокращать скрытый сахар в готовых завтраках, йогуртах, напитках и соусах, пить обычную воду, а не искать идеальный подсластитель.