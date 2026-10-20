Россиянам назвали фразы, которые навсегда разрушают страсть в постели

Стоп-слова для либидо: что нельзя говорить партнеру в постели

фото «Петрозаводск говорит»

Сексолог перечислила обычные фразы, которые гарантированно уничтожают сексуальное влечение. Главные ошибки в постели назвала эксперт Екатерина Макарова.

В долгих отношениях влечение исчезнет, если партнеры больше не видят друг в друге отдельных людей, а становятся участниками бесконечного бытового расписания. Привычные вечера вытесняют из отношений спонтанность, без которой близость превращается из желанной активности в предмет манипуляций, пишет «Лента.ру».

В моменты близости в постели это может выражаться в обвиняющих и обесценивающих фразах таких, как «У нас секс сегодня будет? Ты же утром обещал», «Почему так быстро? Я снова не успела испытать оргазм, давай дольше», «А скоро ты там вообще? А то спать охота, давай побыстрее», «Я вообще сегодня не могу и не хочу!» или «Конечно, потому что ты фригидная».

Перечисленные слова разрушают страсть. Эксперт рекомендует говорить о себе вместо того, чтобы пытаться осудить партнера: «Я должна отдохнуть» или «Я должен позаботиться о твоем комфорте», а не «Ты должен» или «Ты должна».