Пациентов бьют током, чтобы рассчитать процент жира в теле

Новое оборудование позволяет измерить параметры организма пациента

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В одной из карельских больниц используют новый аппарат для оценки количества жировой, мышечной, костной тканей, воды в организме человека, показателей белкового, водного и липидного обмена, скорость метаболических процессов.

Аппарат для биоимпедансометрии используют в центре здоровья Медвежьегорской ЦРБ. Во время процедуры аппарат пропускает через тело пациента слабый переменный ток - человек, как правило, его не ощущает или ощущает минимально в виде легкого покалывания в местах контакта с электродами. Во время процедуры фиксируют, с каким сопротивлением ток столкнулся на своем пути через ткани организма. Полученное значение сопротивления, данные о росте, весе, возрасте и поле пациента, вводят в математические формулы, разработанные на основе научных исследований состава тела.

С их помощью прибор рассчитывает итоговые показатели - процент жира, мышечную массу, количество воды и другие параметры.