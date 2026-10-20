Ольга Билко: Говорим медик - подразумеваем человека с большим сердцем

Комитет по здравоохранению в Заксобрании Карелии продолжит решать кадровые вопросы в медицине

фото: Петрозаводск говорит

Ольга Билко в новом составе карельского парламента избрана председателем комитета по здравоохранению. Напомним, что она является главным врачом городской поликлиники №4. В проекте «От первого лица» Ольга Юрьевна участвовала уже не первый раз. Но мы всегда обсуждали с ней проблемы карельской медицины, кадровый голод, отказы от прививок и результаты диспансеризации. Этот выпуск проекта мы начали с того, почему она пришла в медицину и как выбирала этот путь.

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«Я себя никогда, сколько помню с детства, не представляла никем кроме как врачом. В пятом классе я немножко свернула с этого медицинского пути, захотела быть поваром. Но не надолго. После школы поступала на медфак, но не поступила с первого раза. Отработала санитаркой год в родильном блоке. И снова пошла на вступительные испытания. Мне опять не повезло. Тогда я поступила в медицинское училище. Училище я окончила с красным дипломом. И дальше уже училась в Петрозаводском госуниверситете на медфаке. Мне очень нравилось, как нас обучали мышлению врача. Учиться было очень интересно!»,

- рассказала гость в нашей студии.

Прежде чем стать главным врачом большой городской поликлиники, Ольга Билко работала врачом-психиатром, затем возглавила социальный центр «Истоки», работала в сфере, близкой к медицине. А с 2008 года пришла в поликлинику №4. Весь этот багаж и опыт помогает ей работать в карельском парламенте. Она знает медицинские вопросы, потребности и проблемы изнутри.

Какая стратегия работы будет у комитета по здравоохранению нового созыва под руководством Ольги Билко — в нашей программе.