Электромонтёр из Петрозаводска поборется за звание лучшего в России

Сотрудник «ПКС-Водоканал» Алексей Трепалов представит Карелию на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

Фото: РКС-Петрозаводск

Электромонтёр службы энергообеспечения «ПКС – Водоканал» Алексей Трепалов представит компанию на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в Волгограде.

Подготовка к испытаниям уже началась: участники познакомились с оборудованием, на котором им предстоит выполнять конкурсные задания. Уже завтра конкурсанты приступят к выполнению заданий, где смогут продемонстрировать своё профессиональное мастерство.

Группа компаний «РКС – Петрозаводск» пожелала Алексею удачи, уверенности в своих силах и успешного прохождения всех испытаний. Пусть опыт и знания помогут достойно представить Карелию на федеральном уровне.