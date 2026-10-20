В Муезерском районе на подъезде к Ондозеру отремонтировали мост

С просьбой обновить переправу к Главе Карелии обратились жители поселка в конце прошлого года. Сегодня работы на объекте завершены.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

В Муезерском районе Карелии завершён ремонт моста на 32-м километре автодороги «Подъезд к посёлку Ондозеро». Переправа, связывающая Ондозеро с Ругозером, обеспечивает транспортное сообщение для жителей посёлка, где проживают около 50 человек, в основном пенсионеры.

С просьбой обновить мост к Главе Карелии Артуру Парфенчикову жители обратились в конце прошлого года.

Видеообращение от жителей Муезерского района о ремонте моста получил в ходе Прямой линии в декабре 2025 года. От имени односельчан его прислала Ирина с конкретным вопросом: когда же у нас состоится ремонт моста? Отчитываюсь о выполненной работе,

– написал на своей странице в соцсетях Артур Парфенчиков.

Строители заменили аварийную деревянную переправу на современный металло-деревянный мост. Ранее из-за повреждения конструкции на мосту действовало ограничение: проезд был запрещён для транспорта массой более 3 тонн. Теперь после завершения ремонта переправа соответствует требованиям безопасности и позволяет обеспечить полноценное движение.

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Для жителей Ондозера этот мост имеет большое значение. По этой дороге доставляют продукты, почту, лекарства и дрова. Она же необходима для проезда экстренных служб. Поэтому было важно восстановить надёжное транспортное сообщение с посёлком,

– отметил глава регионального Минтранса Дмитрий Крылов.

Работы выполнило Кондопожское ДРСУ. Ремонт по поручению Главы республики профинансирован из регионального бюджета в рамках госпрограммы Карелии «Развитие транспортной системы».