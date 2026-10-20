Песни, пляски и подарки: в Эссойле состоялась осенняя ярмарка

Удалось все, кроме капусты

Фото: сообщество «Дом Культуры п. Эссойла»

В карельском поселке Эссойла состоялась традиционная осенняя ярмарка. Жители собрались вместе, чтобы торжественно закрыть огородный сезон, закупиться свежими овощами и просто хорошо провести время.

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Атмосфера на площади царила по-настоящему праздничная. Местный Дом культуры постарался на славу: торговые ряды превратились в площадку для веселых конкурсов и шуток.

«Главным музыкальным подарком для сельчан стало выступление «поющего пчеловода» Игоря Росева – его творчество в Эссойле знают и всегда ждут с нетерпением»,

– поделилась директор Дома культуры Арина Игнатькова.

Покупатели уходили домой не только с полными сумками, но и с отличным настроением. Организаторы подготовили тематические призы: так, один из самых активных участников конкурсов отправился домой с увесистой банкой домашних соленых огурцов.

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Единственным «минусом» ярмарки стал скромный урожай капусты – в этом году природа оказалась к ней не слишком благосклонна, поэтому ее на прилавках не было. В остальном же праздник удался на славу, став ярким финальным аккордом уходящего лета.