Стали известны способы не набрать лишний вес за зиму

Акцент на белок в рационе поможет не набрать вес зимой

Фото создано с помощью Алиса AI

Прибавка в весе на два-три килограмма в зимний период — естественная реакция организма на короткий световой день, нехватку солнца, уменьшение количества «гормона счастья» и увеличение «гормона стресса». Выход за эти пределы еще сильнее бьет по настроению, но есть способ избежать плохого сценария. О способах, как это сделать, рассказала «Абзацу» врач-диетолог Дарья Русакова.

По словам эксперта, дать бой лишнему весу помогут белковая пища, клетчатка и ферментированные продукты.

Русакова отметила, что 100–150 граммов белка (курица, рыба, яйца, творог, бобовые) должны присутствовать в каждом приеме пищи, а их должно быть три-четыре, причем регулярных.

В рацион следует добавлять сложные углеводы, например, крупы.

Кроме того, врач рекомендовала заменять сладости фруктами, сухофруктами, зефиром или пастилой.

Непищевыми «бойцами» с лишним весом в холодный период станут такие привычки: прогулки на свежем воздухе или зимние виды спорта, семь-восемь часов сна и трапезы за столом, а не перед экраном телевизора или с гаджетом в руках.