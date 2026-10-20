Люди погибли в вылетевшем в кювет с водой автомобиле в Карелии

Смертельная авария произошла сегодня в Кондопожском районе

Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня около 11 часов утра в Кондопожском районе произошло трагическое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.

По данным источника, инцидент случился на 33-м километре дороги Гирвас-Юстозеро. По предварительной информации, 53-летняя водитель автомобиля «Тойота» не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет, заполненный водой.

В аварии погибли два пассажира «Тойоты» - 56-летняя женщина и 57-летний мужчина. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что скорая работала сегодня на месте дорожной аварии на Кукковке в Петрозаводске.