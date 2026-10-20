В Карелии укротили реку Орзега, доставлявшую проблем автомобилистам

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова региональное Минприроды решило вопрос с расчисткой проблемного участка реки

фото с сайта правительства РК

В Прионежском районе обезопасили дорогу, которую регулярно затапливало.

На участке под железнодорожным мостом на станции Орзега одноименная река не раз выходила из берегов из-за сильных дождей. В результате дорогу размывало, что создавало трудности жителям близлежащих СНТ и самой станции. Особенно сложной была ситуация в 2022 году. Чтобы исключить риск для людей, Глава республики Артур Парфенчиков поручил Минприроды Карелии решить вопрос с расчисткой проблемного участка реки.

На средства из федерального бюджета была разработана проектно-сметная документация, нанят подрядчик для проведения работ.

«На участке под железнодорожным мостом протяженностью 600 метров провели целый комплекс работ. Убрали «топляки», упавшие деревья и заросли кустарников, а также спрямили и углубили русло – всё для того, чтобы вода проходила свободно и не затапливала дорогу»,

– отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Специалисты действовали как с привлечением спецтехники, так и вручную. Были соблюдены и все требования Росрыболовства – работы в русле завершили до начала нерестового периода.

«Уверены, что ситуация с разливом реки не повторится: сейчас идут дожди и мы видим, что уровень воды на сегодняшний день остается безопасным. Вода спокойно может проходить, затора нет»,

– подчеркнул и. о. министра природных ресурсов и экологии Александр Юрченко.

С этим утверждением согласны и местные жители, проезжающие по дороге.

«Было так, что дети в школу собирались ехать на 1 сентября, а дорога полностью была размыта, все было залито. Теперь очистили русло, вся вода и ушла», – рассказал съемочной группе ГТРК «Карелия» один из проезжающих по дороге автомобилистов.