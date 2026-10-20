Пять трупов на дорогах – в ГАИ встревожены обстановкой в Петрозаводске

Пешеходные переходы взяли под жесткий контроль

фото «Петрозаводск говорит»

Из-за гибели людей в Петрозаводске дорожная полиция будет проводить масштабный рейд, чтобы избежать новых трагедий. С понедельника в вечерний час пик на самых аварийных и опасных пешеходных переходах города будут дежурить инспекторы ГАИ. В частности, 19 октября сотрудники дорожной полиции дежурили на переходах проспекта Ленина, Чапаева и других улицах.

В ГАИ обеспокоены цифрами – с начала года зарегистрировано 51 ДТП с участием пешеходов, 5 пешеходов погибли и 49 получили травмы. В сравнении с прошлым годом число погибших пешеходов выросло в пять раз.

В Госавтоинспекции обратились к пешеходам: переходить дорогу только в предназначенных для этого местах, перед выходом на проезжую часть обязательно убедиться, что водитель вас видит и пропускает.

Водителей призвали сбавлять скорость перед пешеходными переходами заранее, даже если кажется, что там никого нет: «Пожилой человек или ребенок могут появиться на дороге внезапно».