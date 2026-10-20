107-летний мужчина назвал одно блюдо секретом долголетия

Старейший житель Уэльса признался, что всю жизнь любил жареную рыбу с картошкой фри

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107-летний британец Оуэн Файлер назвал одно блюдо секретом своего долголетия. Слова старейшего жителя Уэльса приводит «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Как отметил долгожитель, он всю жизнь работал и любил одно блюдо британской кухни - жареную рыбу с картошкой фри. Он подчеркнул, что такая еда - это полноценный обед, но в то же время он никогда не переедал. Из рыбы долгожитель предпочитает такие виды как треска и хек.

Файлер добавил, что никогда не планировал жить так долго. У мужчины четверо детей, десять внуков и 15 правнуков.

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