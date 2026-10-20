Умер актер из голливудских фильмов Ричард Рили

Известный американский артист скончался на 79-м году жизни

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Ушел из жизни голливудский актер Ричард Рили. Ему было 78 лет, о смерти артиста сообщает журнал Variety.

По данным источника, Рили не стало 15 октября в Лос-Анджелесе. Его смерть носила естественный характер.

Широкому кругу зрителей Ричард Рили известен по своим ролям в таких фильмах как «Беглец», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Казино», «Свадебный переполох». Также он снимался в сериалах «Скорая помощь», «Два с половиной человека». Всего на его счету около 400 проектов в театре, кино и на телевидении.

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