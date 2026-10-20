Полчища медуз атаковали популярный у россиян остров

Встреча с некоторыми видами морских животных может обернуться неприятными последствиями

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Райский остров атаковали полчища медуз. Власти Таиланда выпустили предупреждение для администрации Пхукета, спасательных служб и туристов. Нашествие морских животных наблюдается в прибрежных водах Пхукета и соседних островов. Медуз больше чем обычно. Встречаются разные виды, есть и крайне опасные для человека, сообщает РИА Новости.

Некоторые медузы жалят. Контакт человека с ними может вызвать головную боль, повышение температуры, боли, отек и другие неприятные последствия.

Для обработки места контакта потребуется раствор уксуса или сока алоэ, возможно, даже противоаллергические инъекции или другие препараты. Также при контакте с медузой рекомендуют обращаться к спасателям или медикам за помощью.