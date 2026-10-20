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20 октября 2026
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Мир

Прекращено уголовное дело в отношении знаменитого российского певца

Рэпера Navai выдворили из Казахстана
руки заключенного
Фото: Алиса ИИ

В Казахстане прекращено уголовное дело в отношении российского рэпера Navai. Исполнителя выдворили из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы соседнего государства.

«Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства»,

- говорится в сообщении полиции.

Navai был задержан при пересечении границы 13 октября. В автомобиле, на котором передвигался музыкант, были обнаружены наркотики. В отношении артиста велось расследование по двум статьям Уголовного кодекса - «контрабанда» и «незаконное хранение наркотиков». Рэпер должен был выступить в Казахстане, но его концерты были отменены.

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