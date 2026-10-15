Популярный российский певец арестован по делу о наркотиках

Суд заключил под стражу рэпера Navai в Казахстане

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В Казахстане арестован российский рэпер Navai. В отношении музыканта ведется расследование по двум статьям уголовного кодекса - «контрабанда» и «незаконное хранение наркотиков», сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 13 октября при пересечении границы в автомобиле, на котором передвигался исполнитель, было обнаружено наркотическое вещество. Сотрудники полиции совместно с пограничниками Казахстана задержали рэпера.

Судом в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время следствия он будет находиться под арестом.

Navai должен был выступить в Астане 14 октября, однако его концерт был отменен.

Ранее сообщалось о том, что россиянам придется получать электронные разрешения для въезда в Казахстан.