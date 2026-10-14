Электронное разрешение потребуется россиянам для въезда в Казахстан

С 1 июля 2027 года гражданам России придется получать разрешение, чтобы въехать в соседнюю страну

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С июля 2027 года россиянам придется получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение правительства страны.

По данным источника, новые правила заработают с 1 июля. Россиянам, собирающимся посетить Казахстан, придется не менее чем за 72 часа до въезда направить через цифровую платформу специальное заявление. Платить за это гражданам России не нужно.

Обязанность получения электронных разрешений на въезд также будет введена для граждан других стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим.

Ранее сообщалось о том, что россияне заметили сбои в работе популярных сервисов.