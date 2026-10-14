Россияне пожаловались на сбой в работе онлайн-сервисов

Пользователи сообщают о проблемах с доступом к различным цифровым услугам

изображение сгенерировано Алисой AI

Российские пользователи жалуются на неполадки в работе интернет-сервисов.

У некоторых возникли проблемы с почтой Mail, маркетплейсом Ozon, приложением банка, службой доставки. На проблемы 14 октября указывают сервисы «Сбой.рф» и Downdetector.

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За последние три часа больше всего жалоб поступило от пользователей Москвы, Петербурга, Краснодарского края. С проблемами в работе некоторых цифровых сервисов столкнулись пользователи и в Карелии. На неполадки в работе интернета обратили внимание и федеральные СМИ.