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14 октября 2026
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Россия

Россияне пожаловались на сбой в работе онлайн-сервисов

Пользователи сообщают о проблемах с доступом к различным цифровым услугам
книга, линейка, телефона лежат на парте
изображение сгенерировано Алисой AI

Российские пользователи жалуются на неполадки в работе интернет-сервисов. 

У некоторых возникли проблемы с почтой Mail, маркетплейсом Ozon, приложением банка, службой доставки. На проблемы 14 октября указывают сервисы «Сбой.рф» и Downdetector.

скрин о сбое

 

За последние три часа больше всего жалоб поступило от пользователей Москвы, Петербурга, Краснодарского края. С проблемами в работе некоторых цифровых сервисов столкнулись пользователи и в Карелии. На неполадки в работе интернета обратили внимание и федеральные СМИ.

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