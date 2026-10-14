Необычную льготу для детей ввели в соседнем с Карелией регионе

В Вологодской области запустили программу «Внуки Деда Мороза» для новорожденных

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Необычную программу для новорожденных запустили в соседнем с Карелией регионе. По сообщению главы Вологодской области, в регионе запускают программу «Внуки Деда Мороза». В будущем малыши смогут посетить бесплатно резиденцию главного зимнего волшебника России.

Программа рассчитана на детей, которые родились с 12 октября по 31 декабря 2026 года в Великом Устюге, сообщает издание Newsroom. Для получения особого статуса внука Деда Мороза на малыша оформляют именной сертификат, который позволит семье раз в год бесплатно побывать на вотчине Деда Мороза. Воспользоваться таким сертификатом можно будет до достижения ребенком 10-летнего возраста.

Оформить статус внука или внучки волшебника смогут семьи из разных регионов России, если соблюдены условия программы.