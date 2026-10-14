Центр обработки данных Сбера подвергся атаке беспилотников

Цифровые сервисы работают в штатном режиме, заверили в компании

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Центр обработки данных Сбера подвергся атаке в Саратовской области, сообщает ТАСС. По заявлению представителей одного из крупней банков страны, все системы и цифровые сервисы компании работают штатно. Никто из сотрудников Сбера не пострадал в Балаково.

В ночь на 14 октября город в Саратовской области подвергся массированной атаке беспилотников. По сообщению в СМИ, в районе промышленной зоны Балаково наблюдались перебои и отключения электроэнергии.

«Петрозаводск говорит» сообщал, что в результате воздушной атаки погиб человек, были повреждены жилые дома.

Ранее атаке подверглись дата-центры Яндекса, что привело к массовому сбою в работе сервисов.