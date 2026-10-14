Пропавшую медсестру нашли мертвой в подвале в российском регионе

Следователи пытаются разобраться в обстоятельствах гибели медработницы в Оренбурге

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Пропавшую медсестру нашли мертвой в подвале частного дома в Оренбурге, рядом находилась раненая коллега.

По сообщению телеграм-канала 112, медсестра пропала 9 октября. Женщина не вышла на работу, родные забили тревогу. Ее искали несколько дней, а 13 октября нашли ее тело со множеством ранений.

Рядом в подвале находилась 53-летняя коллега погибшей, в бессознательном состоянии. Ее увезли в больницу.

Выдвигается предположение, что женщина могла убить коллегу, а потом пытаться свести счеты с жизнью. Распутать клубок пытаются следователи.