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15 октября 2026
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Мир

Молодой турист из России погиб на отдыхе в Таиланде

Россиянин разбился в страшной аварии на мотоцикле
Пляж на море
Фото "Петрозаводск говорит"

В Таиланде 37-летний турист из России погиб в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, трагедия случилась в Паттайе в ночь на 15 октября. Наш соотечественник ехал по трассе на мотоцикле. Он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство влетело в отбойник. После удара россиянина отбросило в дерево.

Очевидцы вызвали скорую помощь на место случившегося, но прибывшие медики уже ничем не смогли помочь пострадавшему. Его тело доставили в морг для вскрытия. По предварительной информации, авария могла случиться из-за превышения скорости.

Ранее сообщалось о том, что российский турист приехал на отдых в Таиланд и умер в закрытой квартире.

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