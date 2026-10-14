Пик осеннего звездопада смогут наблюдать россияне

Метеорный поток Ориониды будет максимально активен 21 октября

Фото: Алиса ИИ

Осенний метеорный поток Ориониды достигнет своего пика 21 октября. Об этом рассказала научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман, ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила эксперт, метеорный поток Ориониды наблюдается ежегодно со 2 октября по 7 ноября. В этом году его пик придется на 21 октября. Россияне смогут наблюдать примерно 15-20 «падающих звезд» в час. Поток виден над юго-восточным горизонтом.

При этом Кошман добавила, что в этом году пик метеорного потока совпадает с полнолунием, поэтому условия для наблюдения будут не очень хорошими.

Ранее сообщалось о том, что новый туристический поезд свяжет Москву, Выборг и Карелию.