Дорогой автомобиль сожгли этой ночью в Карелии

Сегодня ночью в 2 часа 31 минуту на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о том, что возле дома на улице Приканальной горит автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты были на месте происшествия и приступили к тушению пылающего автомобиля. Специалистам пришлось приложить немало усилий, чтобы сбить пламя, а затем полностью ликвидировать пожар.

В результате ЧП автомобиль Subaru Outback, принадлежащий жителю Петрозаводска, был значительно поврежден огнем. По предварительным данным специалистов, иномарка сгорела из-за умышленного поджога.

Сейчас по данному пожару проверку проводят не только пожарные специалисты, но и сотрудники правоохранительных органов. Материальный ущерб устанавливается. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla