Мошенники оставили пенсионерку из Карелии с кредитами и без денег

В полицию Суоярви обратилась 73-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства. Женщину убедили в том, что полиция пресекла попытку незаконного оформления кредита на ее имя. Чтобы в дальнейшем обезопасить сбережения, необходимо было перевести деньги на некий безопасный счет.

Так, пенсионерка отправила неизвестным 100 тысяч рублей накоплений и 350 тысяч рублей, которые она взяла в кредит.

По заявлению пострадавшей проводится проверка. Полиция просит жителей республики быть внимательными и осторожными. // Фото: unsplash.com / Jeremy Wong