Экс-депутата Петросовета Зорнякова будут судить за покушение на Белугу

Громкое дело о выстреле из гранатомета в далеком 2002 году в Петрозаводске дошло до суда
Бывшего депутата городского совета Тимура Зорнякова будут судить за покушение на известного бизнесмена Леонида Белугу и убийство его водителя.

Дело экс-силовика, депутата и директора Центра спортивной подготовки Карелии рассмотрит Первый Западный окружной военный суд в Петербурге. По информации телеграм-канала «Долго будет Карелия сниться», ему инкриминируют убийство и покушение на убийство двух лиц по найму, превышение должностных полномочий, присвоение имущества и склонение к незаконному получению сведений, составляющих гостайну.

Обвинения более чем серьезные. А история связана с громким делом, когда по машине Белуги выстрелили из гранатомета на набережной Варкауса в 2002 году. Предполагается, что стрелял именно Зорняков. В результате погиб 28-летний водитель, Белуга не пострадал.

Уголовное дело начнут рассматривать со дня на день – 27 ноября.

Карельского бизнесмена, в прошлом депутата Леонида Белугу самого не так давно осудили за коррупцию. Сам он считает себя не виновным. Обвинение настаивало на реальном лишении свободы. Суд оставил Белугу на свободе, но назначил штраф в размере полумиллиарда рублей. В Верховный суд направлена апелляция на приговор.

