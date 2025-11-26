В Карелии фельдшерско-акушерский пункт откроют в школе

В Пудожском районе в поселке Бочилово решили разместить лечебный пункт прямо в школе.

Старый фельдшерско-акушерский пункт, по признанию министра здравоохранения республики, находится в ужасном состоянии. Чиновник обещал найти достойное место для перемещения ФАПа. Оно нашлось в школе, построенной в 2000-х годах. У кабинета есть отдельный вход, а помещение пустовало. Теперь не будет.

Сейчас в нем ведется ремонт – настелены полы, сооружаются перегородки.

Министр пообещал, что к концу года ФАП переведут в теплое помещение. Таким образом будут созданы благоприятные условия для более чем 230 жителей Бочилово.