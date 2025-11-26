Для алиментщиков предложили установить денежную планку в России

В России могут установить минимальную планку для алиментов. Такая инициатива прозвучала в Госдуме. Нижнюю планку предложили установить на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда, сообщает РИА Новости.

Для работоспособных родителей размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый судом, должен составить не менее половины на одного ребенка. Если детей двое – то три четвертых, трое и более - полный размер величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране.

В настоящее время алименты устанавливают по соглашению сторон или в судебном порядке. В ГД предположили, что если минимальная сумма будет определена законом, то процесс станет легче.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в 2026 году МРОТ составит чуть больше 27 тысяч в месяц.