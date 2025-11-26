Житель Петрозаводска: «Люди, будьте людьми, а не животными!»

На проблемы с общественным транспортом жители обращают внимание регулярно. То автобусы и троллейбусы не придерживаются расписания, то окна грязные, то рейсов мало. Еще одну проблему подсветили в городском сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Автор поста ехал в переполненном общественном транспорте и стал свидетелем неприятной ситуации: пожилые люди выгнали двух детей из автобуса.

«Это уже не про уважение к старшим поколениям, а отсылка к их наглости и тому, что все им обязаны, и у кого здесь власть, вот что они показывают. Все ждут, и вы подождите»,

— отметил пассажир.

По его словам, набраться сил, чтобы проехать в набитом битком транспорте, можно, но сложно принять бесчеловечность.

«Когда автобус просто заполнен — еще ладно, но когда начинается давка в нем — это уже нечто. Ладно автобусы, но люди, мы вроде не животные, а по ощущениям, что все откатились на века назад. Вы готовы убить за место в автобусе, выкинуть людей, лишь бы самим доехать. Люди, будьте людьми, а не животными!»

— призывает автор поста горожан.

Он уверен в необходимости большего количества рейсов, особенно в зимний период, который в Карелии начинается раньше декабря.

