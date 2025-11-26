Россиянам усложнят поездки в Черногорию

Визовый режим введет Черногория. Предположительно, визы для россиян введут уже до конца третьего квартала 2026 года, сообщает «Фонтанка».

Черногория стремится вступить в Евросоюз и поэтому постепенно приводит свое законодательство, включая и правила выдачи документов на въезд, в соответствии с требованиями ЕС.

Сроком выполнения данного требования, как сообщило дипломатическое представительство Черногории в Москве, обозначен конец сентября 2026 года. Эта договоренность включает в себя и вопрос о необходимости оформления виз для россиян.

Одним из ключевых аспектов интеграции станет отмена безвиза для россиян. Сейчас действует соглашение между двумя государствами, которое предоставляет гражданам России право находиться в Черногории без виз до одного месяца.