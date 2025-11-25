25 ноября 2025, 17:32
Популярный у россиян напиток скрывает много опасностей
Россияне узнали о неочевидном вреде бабл-ти
Фото: freepik
Врачи предупредили россиян о неочевидной опасности бабл-ти для здоровья: это очень калорийный напиток, который резко поднимает и опускает уровень глюкозы в крови. Этим поделились в "Lenta.ru".
Шарики в бабл-ти, или же тапиоки, состоят из крахмала и сахарного сиропа. Также в сам напиток добавляют сладкие ингредиенты. По этим причинам напиток резко повышает и опускет уровень глюкозы в крови, после чего человек чувствует голод.
Бабл-ти может вызвать и ряд других проблем. Например, набор веса, накопление жира в печени, развитие инсулинорезистентности, нарушение микрофлоры кишечника.