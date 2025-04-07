Бывшего депутата Тимура Зорнякова выпустили из СИЗО

7 апреля Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения для бывшего депутата Петросовета Тимура Зорнякова.

СИЗО ему заменили домашним арестом. По сообщению телеграм-канала «Онежские шхеры», Зорнякова выпустили, чтобы он мог ухаживать за супругой.

Зорнякова задержали 22 мая 2024 года, с того времени он находился под арестом.

Бывшего руководителя Центра спортивной подготовки обвиняют в сборе информации, содержащей гостайну, и в попытке получения таких сведений. Также его вместе с другим сотрудником Центра спортивной подготовки обвиняют в присвоении или растрате денег с использованием служебного положения.