07 апреля 2025, 14:16
Житель Карелии стал жертвой преступления от рук товарища
В Пудожском районе полицейские раскрыли кражу лодочного мотора
Фото: unsplash.com / Michael Fortsch
В полицию Пудожского района обратился житель одного из поселков. Он рассказал о краже лодочного мотора из гаража, ущерб был оценен в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как рассказали в ведомстве, к преступлению оказался причастен 26-летний знакомый потерпевшего. Они вместе рыбачили, поэтому злодей знал о том, что у жертвы есть лодочный мотор. Украденный мотор он продал, а деньги потратил на свои нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.