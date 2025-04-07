Житель Карелии стал жертвой преступления от рук товарища

В полицию Пудожского района обратился житель одного из поселков. Он рассказал о краже лодочного мотора из гаража, ущерб был оценен в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, к преступлению оказался причастен 26-летний знакомый потерпевшего. Они вместе рыбачили, поэтому злодей знал о том, что у жертвы есть лодочный мотор. Украденный мотор он продал, а деньги потратил на свои нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.