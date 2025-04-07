Банду сутенеров-похитителей накрыли в российском регионе

В Красноярске задержали предполагаемых сутенеров. Силовики скрутили на улице двух мужчин и уложили на землю, один из них сказал, что понимает, что задержан за сутенерство.

Следователи завели уголовное дело в отношении 17 человек в возрасте от 17 до 38 лет. Их подозревают в создании и участии в преступном сообществе с целью организации занятия проституцией на территории Красноярского края и Новосибирской области. Главного сутенера и еще 11 человек задержали. Расследование продолжается.

По версии следователей, в 2018 году 36-летний мужчина создал преступное сообществе, чтобы зарабатывать на интимных услугах. Он привлек к своему незаконному бизнесу родственников и знакомых. Участник он подбирал с 2018 по 2020 год.

Сутенеры подыскивали и похищали одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, отбирали у них документы и незаконно удерживали, заставляя оказывать интимные услуги. К занятиям проституцией привлекали и несовершеннолетних.

За проступки такие, как побег, отказ от интима, употребления алкоголя женщин физически наказывали, применяли систему штрафов, превышающих их возможный доход, отбирали средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно, считают в СК. В занятие проституцией были вовлечены более 20 женщин.