Мошенники заставили школьника обыскать квартиру и отдать доллары

Старшеклассник из Карелии попал под влияние мошенников. Они заставили парня обыскать квартиру и все это снимать на видео, а после убедили уехать в другой регион вместе с деньгами. В полицию обратилась 41-летняя мама.

Обман начался со звонка из магазина техники – школьника убедили назвать код для получения заказа. На следующий день, когда подросток шел в школу, он получил уведомление о входе в профиль на портале Госуслуги, в смс был указан номер для связи. Далее все развивалось по стандартной схеме. Юноша позвонил по указанному телефону, включил функцию демонстрации экрана и зашел в свой аккаунт на Госуслугах. Его убедили, что преступники оформили доверенность и молодой человек теперь сам под подозрением.

Запугивать юношу начали и мошенники-силовики. Школьника напугали обысками и конфискацией имущества и денег. В итоге юноша упаковал доллары, которые были в квартире, 23 тысячи 200 долларов. Мошенники убедили школьника, что валюту нужно задекларировать. Юноша сел в такси и поехал в Ленобласть, где передал деньги родителей незнакомцу. Все это время аферисты находились с потерпевшим на связи.

Полиция проводит проверку и устанавливает причастных к преступлению граждан.