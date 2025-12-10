Юные кондитеры Карелии сразятся тортиками

Прием заявок открыт до 25 декабря. Все желающие, кто любит и умеет готовить сладости, может стать участником сладкого фестиваля «Тридесятое королевство». Никаких специальных заданий нет: это может быть торт, печенье, десерт и так далее. Возраст участников от 6 до 18 лет. Показать свое кондитерское мастерство можно индивидуально, а можно и в команде.

Почему королевство именно тридесятое? Автор фестиваля, профессиональный кондитер Анна Климченкова рассказала, что название родилось из двух частей: тридесятое - это наш 10-й регион, а королевство, потому что всех ждет праздник и много волшебства.

Для тех, кто не готовит десерты, вход на фестиваль тоже открыт. Можно прийти и попробовать все то, что испекут конкурсанты. Но первыми пробовать сладкое будут члены жюри. В этом году в нем сразу два шеф-повара: Владимир Тероев и Владимир Сазан. В качестве самого доброго члена жюри будет наш корреспондент Марина Бедорфас. Она тоже знатный кондитер - в плане поедания всяких сладостей.

Как готовятся к фестивалю и что будут готовить юные кондитеры Петрозаводска - в нашем сюжете.