Рост зарплат и гендерный разрыв. Парадоксы рынка труда Карелии

Текст, фото: Антонина Кябелева

Что происходит на рынке труда в Карелии? Подробный ответ на этот вопрос можно найти, если ознакомиться с новым статистическим сборником, который недавно выпустил Карелиястат.

На начало 2025 года в Карелии проживало 519 тысяч человек. Данные о количестве трудоспособного населения приведены только на конец 2023 года: тогда из 523,9 тысячи проживающих в республике граждан 293 тысячи человек находились в трудоспособном возрасте.

Согласно статистическим данным, в 2024 году на 244,8 тысячи человек занятых, то есть выполняющих хотя бы час в неделю любую деятельность, связанную с производством товаров или услуг за оплату или прибыль, приходилось 10,6 тысячи безработных. Численность официально зарегистрированных безработных в среднем в течение года в республике заметно снизились: если в 2020 году этот показатель составлял 12,4 тысячи человек, то в 2024 году — только 1,9 тысячи человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы упал с 4,6% в 2020 году до 0,7% в 2024 году.

Если говорить о среднем возрасте карельского безработного, то в 2024 году он составил 41,2 года. В 2020 году этот показатель составлял 38,9 года. Другими словами, карельский безработный заметно «повзрослел».

Больше всего безработных в 2024 году пришлось на граждан в возрасте от 40 до 49 лет (27,6%) и в возрасте от 30 до 39 лет (23,9%).

Если говорить об уровне образования безработных, то в прошлом году каждый второй безработный имел среднее профессиональное образование. Безработные с высшим образованием составляли 15,1% общего количества ищущих работу.

Любопытно то, какими способами люди пытаются найти работу, и меняются ли пути поиска. Самым распространенным способом остается обращение к друзьям и родственникам. Так ищет работу каждый второй. Еще один популярный метод найти себе занятие, немного уступающий родственным и дружеским связям, — это обращение в СМИ и использование возможностей Интернета.

А вот в государственную службу занятости люди обращаются все реже: в 2020 году эту возможность использовали 34,9% безработных, а в 2024 году — только 16,9%.

Среднее время поиска работы в 2024 году составило 5,8 месяца и немного сократилось за последние четыре года.

Из 333,2 тысячи существующих в Карелии рабочих мест больше всего их в сельском, рыбном и лесном хозяйстве (80,1 тысячи), или 24%. На втором месте — торговля и ремонт автотранспортных средств (11%), на третьем — обрабатывающие производства (8,9%). Сфера образования предоставляет 7,4% их общей численности, а сфера здравоохранения и соцуслуг — 6,7%.

Существенно возросла средняя номинальная заработная плата (с учетом НДФЛ): с 46,5 тысячи рублей в месяц в 2020 году до 74,2 тысячи рублей в 2024 году. В 2024 году реальная заработная плата, согласно сведениям официальной статистики, увеличилась по сравнению с 2023 годом на 6,3%. При этом в 2021 и 2022 годах она сокращалась.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в прошлом году в сфере добычи полезных ископаемых — почти 124 тысячи рублей в месяц, в финансовой сфере — 104,5 тысячи рублей, в органах госуправления и обеспечения военной безопасности — 95,1 тысячи рублей.

Если верить официальной статистике, то в Карелии сокращается количество чиновников. Если в конце 2021 года в республике в органах государственной и муниципальной власти трудились 13 тысяч человек, то в конце 2023 года — 12,7 тысячи человек. К сожалению, более свежих данных о том, как изменилась армия управленцев, в сборнике не приведено. На федеральные органы исполнительной власти приходилось 68% общего количества сотрудников, на местные администрации — 9,8%, на республиканские органы власти — 8,5%, а на суды и прокуратуру — 11,4%. Судя по статистическим данным, с 2021 по 2023 год количество сотрудников сократилось только на муниципальном уровне.

Интересно, что, судя по тенденции, количество молодых людей, официально имеющих работу, сокращается, а количество работающих граждан старшего возраста, напротив, возрастает. Например, в 2020 году численность занятых в возрасте от 20 до 29 лет составляла 38,2 тысячи человек, а в 2024 году — 31,2 тысячи человек. Аналогичная картина и в возрастной группе от 30 до 39 лет, где за четыре года численность занятых сократилась на 5,3 тысячи человек. Зато в других возрастных группах наблюдается рост. Особенно он заметен в возрасте от 60 до 69 лет: за четыре года — на 4,1 тысячи человек.

Постепенно увеличивается и средний возраст работающих граждан: в 2020 году — 41,4 года, а в 2024 году — 42,7 года. Причем подобные тенденция характерна и для мужчин, и для женщин, и для городского, и для сельского населения.

Если говорить о ситуации на рынке труда в палитре гендерных различий, то общая картина свидетельствует о равенстве полов в праве на труд и неравенстве в оплате труда. Так, в 2024 году в Карелии из 244,8 тысячи граждан, имеющих работу, женщин было 120,8 тысячи, а мужчин — 124 тысячи человек, то есть примерно в равной пропорции. Зато среди руководящего состава, в том числе на предприятиях, представительницы прекрасного пола даже обогнали сильную половину человечества со счетом 7,8 тысячи руководителей-женщин против 7,1 тысячи руководителей-мужчин.

Здравоохранение и вовсе находится в женских руках: в этой сфере в 2024 году трудилось 0,6 тысячи специалистов-мужчин и 3,2 тысячи специалистов женского пола. Предсказуемо, что и сфера образование имеет в основном женское лицо: здесь трудится 1,4 тысячи специалистов-мужчин и 14,3 тысячи специалистов-женщин. Зато мужчины в два раза превышают количество работающих женщин в области науки и техники и в 2,6 раза в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Другая картина складывается в оплате труда. Данные приведены на октябрь 2023 года, но в данном случает важны пропорции, которые вряд ли существенно изменились.

Мужчины в среднем получали 77,3 тысячи рублей в месяц, женщины — 52,7 тысячи рублей. Заработки руководителей-мужчин составлял 132,1 тысячи рублей в месяц, тогда как женщины, занимающие руководящие должности, получали всего 90,1 тысячи рублей.

Аналогичная ситуация и с оплатой труда специалистов высшего уровня квалификации: мужчины — 70 тысяч рублей, женщины 56,9 тысячи рублей. Среди специалистов среднего уровня квалификации разрыв еще серьезнее: мужчины — 90,4 тысячи рублей, женщины — 48,8 тысячи рублей. Дифференциация в зарплате по половому признаку сохраняется и в оплате неквалифицированного труда: мужчины — 40,2 тысячи рублей, женщины - 33,6 тысячи рублей. Правда, есть редкие исключения. Судя по статистическим данным, больше мужчин получают женщины, работающие в качестве офисных служащих, в сфере обслуживания населения, их работа оплачивается выше за неквалифицированный труд в области сельского, рыбного и лесного хозяйства.

Условия труда — еще одна важная составляющая при выборе профессии. По информации на конец 2024 года, самая высокая доля сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, приходилась на предприятия по добыче полезных ископаемых (77,2% общего количества занятых в этой сфере) и на обрабатывающие производства (53,6%).

За последние годы в Карелии удалось добиться серьезного сокращения производственного травматизма: с 163 случаев в 2020 году до 95 в 2024 году. В 2024 году чаще всего ЧП, связанные с производственными травмами, были зафиксированы на обрабатывающих производствах (44 случая), в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (17 случаев) и на предприятиях по добыче полезных ископаемых (11 случаев).

Рынок труда Карелии — это симбиоз внешнего благополучия и прорывающихся тревожных демографических тенденций. С одной стороны, зарплаты растут, уровень безработицы снижается, травматизма становится меньше. С другой стороны, статистические данные фиксируют старение рабочей силы, отток молодежи и гендерный разрыв в доходах.