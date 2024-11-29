Годовалую девочку в Хакасии оставили на морозе – она обморозила ноги

Годовалая девочка в Хакасии осталась без родителей на 15-градусном морозе. Малышка потеряла сознание, у нее обморожены ноги, передает Telegram-канал «Сапа».

По его данным, отец девочки приехал с вахты и выпил вместе с 31-летней женой. Оба супруга заснули, а их дочка якобы сама как-то открыла дверь дома и вышла на улицу.

Было минус 15 градусов, раздетая девочка не смогла вернуться, так как дверь захлопнулась. Несколько часов ребенок провел на холоде, отец нашел дочку только утром, она была без сознания.

Мужчина вызвал скорую помощь, девочку вертолетом санавиации доставили в Абакан, в больницу. Там у ребенка определили переохлаждение и обморожение ног. // фото: минздрав Карелии