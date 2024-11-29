Водитель тягача обгонял рефрижератор и опрокинул машину в кювет

Вечером 28 ноября на трассе в Сегежском округе столкнулись два большегруза. Об этом ДТП рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Это было в 18:40 на 752-м километре трассы «Кола». За рулем тягача SITRAK был 59-летний мужчина. Он стал обгонять, но грузовик занесло.

В результате он столкнулся с грузовым рефрижератором, который обгонял, и съехал в кювет. Его полуприцеп опрокинулся. Шофер пострадал, Госавтоинспекция проводит проверку. // фото: Госавтоинспекция Карелии