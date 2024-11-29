Житель Карелии разнес топором машину у дома бывшей жены

43-летний житель Карелии стал фигурантом уголовного дела, после того как разнес чужую машину у дома бывшей супруги.

По версии правоохранителей, житель Питкярантского района пришел к бывшей супруге, чтобы помыться в бане.

Когда он уходил, то увидел на участке чужой автомобиль и понял, что в доме находится посторонний мужчина.

В порыве ревности и под воздействием алкоголя бывший муж взял из сарая колун и ударил по лобовому стеклу, а потом ушел. Утром владелец автомобиля обнаружил повреждения. Ущерб превысил 18 тысяч.

С подозреваемым побеседовали правоохранители, мужчина раскаялся и возместил ущерб. Дело ушло в суд. Мужчине может грозить лишение свободы. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson