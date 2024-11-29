Пенсионерку в Карелии обманули на 200 тысяч под видом замены счетчика

В полицию Петрозаводска обратилась 67-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. У петрозаводчанки похитили почти 200 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказала пенсионерка, ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей энергосбытовой компании. Женщина заявила, что срочно требуется подать заявление на замену счетчика, и предложила сделать это удаленно.

Поскольку пенсионерка действительно планировала заменить прибор учета, звонок не вызвал у нее подозрений. Следуя инструкциям, она перешла на предложенный сайт. После этого экран ее телефона внезапно потемнел и перестал реагировать на нажатия.

Спустя несколько минут женщине пришло сообщение от банка о блокировке счета. Выяснилось, что деньги были списаны, а получателем значилась некая Ильзира.

На данный момент по этому случаю возбуждено уголовное дело, а сотрудники полиции продолжают расследование. Правоохранительные органы Карелии настоятельно рекомендуют жителям быть внимательными и не доверять подозрительным звонкам. // фото: freepik.com