Два пенсионера на «Ладе» пострадали в ДТП с грузовиком

Утром 28 ноября в Пряжинском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Это произошло на территории поселка Чална в 09:30, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За рулем «Лады Гранта» был 66-летний мужчина. Он поворачивал налево и не уступил дорогу большегрузу, двигавшемуся навстречу.

В результате аварии травмы получил сам водитель и 62-летняя пассажирка. Госавтоинспекция проводит проверку. // фото: Госавтоинспекция Карелии