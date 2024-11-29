29 ноября 2024, 11:01
Два пенсионера на «Ладе» пострадали в ДТП с грузовиком
Легковушка столкнулась с большегрузом в Пряжинском районе
Утром 28 ноября в Пряжинском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Это произошло на территории поселка Чална в 09:30, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
За рулем «Лады Гранта» был 66-летний мужчина. Он поворачивал налево и не уступил дорогу большегрузу, двигавшемуся навстречу.
В результате аварии травмы получил сам водитель и 62-летняя пассажирка. Госавтоинспекция проводит проверку. // фото: Госавтоинспекция Карелии