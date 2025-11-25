МЧС предупреждает об опасности тонкого льда в Карелии

Государственные инспекторы по маломерным судам центра ГИМС замерили толщину льда на водоёмах в Калевальском районе: на озёрах Пото-Ламби, Хейно-Ламби и Среднее Куйто, а также на реке Ухта. Толщина льда на водоёмах – от 3 до 7 сантиметров. Имеются промоины.

Лёд ещё не окреп и опасен. Особенно в этот период нужно следить за детьми, которые любят гулять вблизи водоёмов.

МЧС по Республике Карелия предупреждает: риск провалиться под лёд высок. Во избежание трагедии в период ледостава:

- воздержитесь от выхода и выезда на неокрепший лёд;

- не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов;

- оградите родных и близких от передвижения по льду.

Безопасность начинается с тебя!