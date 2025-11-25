25 ноября 2025, 16:56
МЧС предупреждает об опасности тонкого льда в Карелии
Инспекторы замерили толщину льда на севере Карелии
фото: МЧС Карелии
Государственные инспекторы по маломерным судам центра ГИМС замерили толщину льда на водоёмах в Калевальском районе: на озёрах Пото-Ламби, Хейно-Ламби и Среднее Куйто, а также на реке Ухта. Толщина льда на водоёмах – от 3 до 7 сантиметров. Имеются промоины.
Лёд ещё не окреп и опасен. Особенно в этот период нужно следить за детьми, которые любят гулять вблизи водоёмов.
МЧС по Республике Карелия предупреждает: риск провалиться под лёд высок. Во избежание трагедии в период ледостава:
- воздержитесь от выхода и выезда на неокрепший лёд;
- не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов;
- оградите родных и близких от передвижения по льду.
Безопасность начинается с тебя!