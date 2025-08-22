Министр образования Карелии рассказала о новых уроках с 1 сентября

Лето - это не только каникулы, но и подготовка к новому учебному году. И, как рассказала Наталья Кармазина - министр образования и спорта Карелии в проекте «От первого лица», подготовка - это не только ремонты, что, конечно, немаловажно, но и работа над формой и содержанием самого образовательного процесса. И в этом направлении для учеников и родителей есть хорошие новости.

С 1 сентября начнут действовать единые нормы времени для выполнения контрольных и практических работ. Контрольные работы не будут превышать по длительности 1–2 урока (до 90 минут), а практические задания — одного урока (45 минут). При этом на все проверочные работы должно отводиться не более 10% учебного времени по каждому предмету. Кроме этого, число проверочных работ и контрольных будет четко регламентировано.

С нового учебного года произойдет расширение модулей физкультуры. Ученики смогут осваивать новые направления: самбо, гандбол, хоккей, городошный спорт и даже киберспорт.

Уроков истории станет больше - три часа в неделю вместо двух, кроме того, в 5-7 классах вводится новый учебный курс «История нашего края».

Учебное пособие «История нашего края. Республика Карелия» разработали карельские учителя и преподаватели в рамках пилотного проекта Минпросвещения РФ. Карелия стала одним из первых регионов, где он реализовался. Учебник выйдет в трех частях.

Школьники начнут изучение курса с истории древнейших времён, узнают об истории Карелии в составе Великого Новгорода и крещении карелов, изучат события Северной войны, а также - трагические страницы в годы Великой Отечественной войны и другие. Завершат ребята курс историей Карелии в современное время.

О кадровой политике в сфере образования, о вакансиях и престижных профессиях в колледжах, о том, что такое специалитет и какие колледжи уже работают по-новому - в нашей программе. На вопросы отвечала вместе с министром директор республиканского колледжа технологии и предпринимательства Галина Германова.