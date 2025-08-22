Мужчина управлял парапланом и разбился

В Ленинградской области мужчина летал на мотопараплане и совершил жесткую посадку. Он умер на месте, следователи начали проверку, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Погибшему было 58 лет. Он прибыл на территорию рядом с деревней Кавголово Всеволожского района с личным парапланом, чтобы полетать. Однако экстремальное времяпрепровождение закончилось для него смертью.

Началась доследственная проверка. Также гражданам напомнили о необходимости соблюдения правил парапланеризма.