22 августа 2025, 17:26
Мужчина управлял парапланом и разбился
Мужчина совершил жесткую посадку на параплане и получил смертельные травмы
Фото: freepik // wirestock
В Ленинградской области мужчина летал на мотопараплане и совершил жесткую посадку. Он умер на месте, следователи начали проверку, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Погибшему было 58 лет. Он прибыл на территорию рядом с деревней Кавголово Всеволожского района с личным парапланом, чтобы полетать. Однако экстремальное времяпрепровождение закончилось для него смертью.
Началась доследственная проверка. Также гражданам напомнили о необходимости соблюдения правил парапланеризма.