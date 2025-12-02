Карелия движется к долголетию в танце и с платками

180 спортивно-оздоровительных занятий, 3 новых направления работы с людьми старшего поколения, 95 участников из 5 пилотных районов республики. Таковы цифры проекта «Вперёд к здоровью и долголетию: открываем новые горизонты», поддержанного Благотворительным фондом Владимира Потанина.

Инициатива запустилась в марте 2024 года и длилась до сентября 2025-го, но это не значит, что занятия закончились. Наоборот - все больше поклонников креативной физкультуры присоединяются к движению. Об этом нам рассказала начальник организационно-методического отдела Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии Наталья Лоймоева.

Проект назвали «Вперёд к здоровью и долголетию: открываем новые горизонты». Это значит, что до этого мы уже открыли какие-то горизонты. Например, в 2022 году Фонд Потанина поддержал наш проект по обучению инструкторов по адаптивной физической культуре - скандинавской ходьбе»,

- рассказала Наталья Лоймоева.

Конечно, в первую очередь центр занимается социальным обслуживанием: это когда человеку по состоянию здоровья требуется соцработник или другая помощь. Но не менее важно заниматься профилактикой таких состояний - поддерживать физическое и когнитивное здоровье граждан старшего возраста. У центра в Петрозаводске, еще до объединения с районами, были свои наработки в проведении занятий по скандинавской ходьбе и танцев на стульях. И нужно было обучить этому инструкторов в районах Карелии.

Это не просто - взять палки и начать ходить. Нужны и правильно подобранный инвентарь, и правильная техника, и правильный настрой, разминка до начала занятия. Соответственно, мы написали проект и Фонд Потанина нас поддержал: мы на эти средства закупили скандинавские палки и обучили 15 инструкторов. Работа в районах закипела»,

- акцентировала Наталья Лоймоева.

На Форуме социальных инициатив, который проходил в Петрозаводске на базе ПетрГУ, Наталья Лоймоева «подсмотрела» у Елены Герман из Приморского края новое направление «РуТоп» (русские топотушки) - танцы с народными платками.

Елена Герман - сама по себе женщина яркая, энергичная, позитивная. А когда она достала этот платок и стала показывать, какие с ним можно делать упражнения, мы все ахнули. Многие воспринимают физкультуру исключительно как занятия с гантелями, мячами и прочим спортивным инвентарем. А наш русский платок никто никогда в этом свете не рассматривал. Вроде как и спорт, и в то же время - танцы, можно выразить себя и получить массу положительных эмоций»,

- рассказала Наталья Лоймоева.

Новый проект, представленный на конкурс, был направлен на обучение инструкторов по адаптивной физической культуре новым техникам проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий - занятия по АФК, «РуТоп» (инновационный танец с русскими платками), ситти-данс (танцы на стульях). Не все пожилые люди могут справляться с координацией и заниматься стоя, а сидя на стуле, в своем темпе - такая физкультура доступна всем. Фонд Потанина и новый проект поддержал. С его помощью смогли обучить тренеров-инструкторов в пяти районах Карелии: Беломорском, Кондопожском, Олонецком, Сортавальском и Петрозаводске. Общее количество участников составило 95 человек (по проекту планировалось 50).

Самое главное, что эта работа продолжается. Людям нравится. Когда человек выходит на пенсию, он не знает, чем себя занять. Начинает ходить по врачам: тут болит и тут болит. А посещение таких занятий дает пожилому человеку не только заряд физической энергии, он получает положительные эмоции, расширяется его круг общения»,

- подчеркивает куратор проекта.

Для занятий купили красочные Павлопосадские платки. Также в рамках проекта удалось приобрести гимнастические коврики, рельефные массажные коврики, ленты и палки гимнастические, обручи, стулья и гантели - всё, что нужно для занятий физкультурой. Для Беломорска еще отдельно закупили степ-платформы - там это направление получило особую популярность.

Конечно, для занятий физкультурой человек может пойти в обычный фитнес-клуб. Но, во-первых, не каждый пожилой человек пойдет в молодежную среду, а во-вторых, из Комплексного центра не хочется уходить: здесь практически домашняя атмосфера и особый душевный подход к получателям социальных услуг»,

- отметила Наталья Лоймоева.

Проект «Вперёд к здоровью и долголетию: открываем новые горизонты» стал победителем конкурса Фонда Потанина «Спорт для всех» в рамках программы «Сила спорта». Популярность занятий доказывает: этот спорт, действительно, для всех. Пожилые подопечные из пяти районных подразделений КЦСОН с завидным энтузиазмом посещали и продолжают посещать занятия по АФК, сити-данс и «РуТопу» на базе отделений соцреабилитации и временного проживания. Более того, участники проекта заразили своим увлечением и жителей других городов.

В стенах отделения социальной реабилитации №2 в Петрозаводске прошла задорная физкультминутка «Платок на плечах: русская фитнес-прогулка». Онлайн-трансляция позволила подключиться подопечным учреждений-социальных партнёров в нескольких районах Санкт-Петербурга, Мончегорске и в белорусском городе Лида, а те с удовольствием приняли участие в такой увлекательной активности. Под весёлую музыку пожилые спортсмены из России и Белоруссии получили невероятный заряд бодрости и здоровья!»,

- рассказала Наталья Лоймоева.

Давно хотела заняться физкультурой, но думала, что для меня будет сложно (всё-таки возраст, немного лишнего веса). А сегодня узнала, как много интересных спортивных занятий для людей старшего возраста. Попробую танцы на стульях»,

Хожу на занятия с самого начала. Очень нравится, даже меньше болит нога, большое спасибо!»,

- оставляют свои отзывы посетители Комплексного центра соцобслуживания.

Перед стартом проекта трём новым техникам проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц старше 50 лет обучились семь инструкторов по АФК в рамках трехдневной программы с привлечением специалистов и тренеров из Центра АФК ПетрГУ, Городской поликлиники №1 и Приморской Федерации спортивной аэробики.

На итоговом семинаре, который состоялся в Петрозаводске, участники не только поделились своими впечатлениями, но и продемонстрировали, чему научились во время увлекательных и, главное, полезных для здоровья активностей, которые стали возможны благодаря проекту. В ходе его реализации были созданы три обучающих видеоролика с комплексами упражнений для лиц старшего возраста, а также разработаны и выпущены буклет «Секреты счастливого долголетия» и блокнот «Планер полезных привычек».

Фото: КЦСОН Карелии