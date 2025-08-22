Рейсовый автобус возобновит движение из Петрозаводска

С 30 сентября днем из Петрозаводска вновь начнет ходить автобус в Беломорск. Об этом сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».

Возобновит свое движение рейс, который выезжает из Петрозаводска в 13:45. Сейчас уехать из столицы Карелии в Беломорск можно на двух автобусах в 8:45 и 17:45.

Ранее сообщалось, что выросла цена на билет на автобус из Петрозаводска в Костомукшу.