22 августа 2025, 17:03
Рейсовый автобус возобновит движение из Петрозаводска
Из Петрозаводска возобновится рейс в Беломорск
Фото: freepik // wirestock
С 30 сентября днем из Петрозаводска вновь начнет ходить автобус в Беломорск. Об этом сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».
Возобновит свое движение рейс, который выезжает из Петрозаводска в 13:45. Сейчас уехать из столицы Карелии в Беломорск можно на двух автобусах в 8:45 и 17:45.
Ранее сообщалось, что выросла цена на билет на автобус из Петрозаводска в Костомукшу.