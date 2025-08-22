Россияне пожаловались на проблемы с доступом к порталу Госуслуги

На проблемы с доступом к порталу Госуслуги в пятницу 22 августа жалуются россияне.

Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб пришло от пользователей Костромской области, Камчатки, Вологодской области, Санкт-Петербурга и Московской области.

Граждане жаловались на сбой сервиса, на сбой личного аккаунта, а также сбой мобильного приложения портала Госуслуги. Пик жалоб пришелся на три часа дня.