22 августа 2025, 16:39
Россия

Россияне пожаловались на проблемы с доступом к порталу Госуслуги

Пользователи не могут зайти на сайт сервиса Госуслуги и воспользоваться приложением
На проблемы с доступом к порталу Госуслуги в пятницу 22 августа жалуются россияне.

Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб пришло от пользователей Костромской области, Камчатки, Вологодской области, Санкт-Петербурга и Московской области.

Граждане жаловались на сбой сервиса, на сбой личного аккаунта, а также сбой мобильного приложения портала Госуслуги. Пик жалоб пришелся на три часа дня.

