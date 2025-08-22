22 августа 2025, 16:39
Россияне пожаловались на проблемы с доступом к порталу Госуслуги
Пользователи не могут зайти на сайт сервиса Госуслуги и воспользоваться приложением
фото freepik
На проблемы с доступом к порталу Госуслуги в пятницу 22 августа жалуются россияне.
Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб пришло от пользователей Костромской области, Камчатки, Вологодской области, Санкт-Петербурга и Московской области.
Граждане жаловались на сбой сервиса, на сбой личного аккаунта, а также сбой мобильного приложения портала Госуслуги. Пик жалоб пришелся на три часа дня.