Пулемет «Максим» подняли со дна Ладожского озера и отреставрировали

Исторический пулемет восстановят и вернут в музей в Ленинградской области. Находка годами лежала в воде, а потом хранилась в музее, на реставрацию в международный центр ее отдали в прошлом году.

В 1981 году рыбаки подняли со дна Ладожского озера солидную находку – пулемет системы «Максим». Вся она была «изъедена» коррозией, а на бронещите была пулевая пробоина. Находку передали в Новоладожский музей, где она и хранилась. В 2024 году экспонат отдали реставраторам.

Пулемет разобрали, почистили. Специалисты узнали, что он был собран из деталей - ствольная коробка из 1930-х, а колесный лафет был изготовлен еще до революции. После реставрации экспонат вернут музею.